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08:13 (мск), источник: Наш Красноярский край

На Красноярской железной дороге назвали самые холодные точки

В обходах и осмотрах инфраструктуры участвуют более 600 работников.

Источник: КрасЖД

Красноярская железная дорога работает в особом режиме. Это связано с аномально низкими температурами сразу в нескольких регионах ее деятельности. На КрасЖД назвали самые холодные точки за прошедшие двое суток.

Так, в нашем регионе наиболее холодной точкой стала станция Чунояр в Богучанском районе, температура здесь опускалась до −50С. Немного теплее, а именно −47С, было на станциях Саянская, Пировская и Кемчуг. В таких сложных погодных условиях железнодорожный транспорт испытывает повышенные нагрузки. Каждый день за состоянием инфраструктуры при обходах и осмотрах участвуют более 600 работников КрасЖД.

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