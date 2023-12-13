09:17 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Узбекистане к концу недели воздух прогреется до +10 градусов
В Узгидромете рассказали о погоде на ближайшие дни.
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По прогнозам Узгидромета,
15 декабря в Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях воздух прогреется до +10 градусов.
При этом во всех регионах республики, кроме южных, температура воздуха ночью в ближайшие четыре дня будет опускаться до нуля градусов и чуть ниже.
16 декабря в Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской и Джизакской областях ночью ожидается температура +3 …-2 градуса.
Синоптики также подготовили видеоанимацию, согласно которой с 14 декабря Узбекистан будет постепенно подвергаться воздействию более теплого юго-западного воздушного потока, а также тепла выше нуля градусов в дневное время.