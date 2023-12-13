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09:17 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Узбекистане к концу недели воздух прогреется до +10 градусов

В Узгидромете рассказали о погоде на ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 64% 770 мм рт. ст. +4°
Источник: Uznews

По прогнозам Узгидромета, 15—16 декабря температура воздуха на севере опустится до нуля градусов, в Бухаре и Навои — до +7 градусов, в Ферганской долине — до +5 градусов.

15 декабря в Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях воздух прогреется до +10 градусов.

При этом во всех регионах республики, кроме южных, температура воздуха ночью в ближайшие четыре дня будет опускаться до нуля градусов и чуть ниже.

16 декабря в Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской и Джизакской областях ночью ожидается температура +3 …-2 градуса.

Синоптики также подготовили видеоанимацию, согласно которой с 14 декабря Узбекистан будет постепенно подвергаться воздействию более теплого юго-западного воздушного потока, а также тепла выше нуля градусов в дневное время.

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