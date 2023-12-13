08:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Волонтёры-медики ТГМУ вместе с военными врачами Ростова помогают раненым на СВО
Будущие врачи эти дни работают в госпитале Ростова-на Дону.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Добровольческий отряд волонтёров-медиков ТГМУ Минздрава России эти дни работает в госпитале Ростова-на Дону. Будущие врачи помогают врачам медучреждения и налаживают связи с волонтёрами-медиками Ростовского государственного медицинского университета, сообщает ИА PrimaMedia.
Куратор поездки, проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности ТГМУ Минздрава РФ Александр Омельченко рассказал, что отряд в Ростове уже несколько дней. За это время ребята посетили РГМУ, встретились с коллегами и приняли участие в большой студенческой конференции «Запад-Восток». Он отметил, что основная миссия поездки — помощь Ростовскому военному госпиталю, где лечатся раненые на СВО.
Также Омельченко добавил, что ребята навестили раненых бойцов, вручили им специальные открытки с пейзажами Приморья, и проведали земляков с Дальнего Востока.
С 2016 года, когда было организовано движение «Волонтёры-медики», ребята помогают в поликлиниках и больницах, выезжают в районы края на помощь пострадавшим от природных катаклизмов, несут в массы нормы здорового образа жизни. Кроме того, молодые люди помогают с профессиональной ориентацией старшеклассникам, а также активно участвуют в общественной жизни Владивостока и всего Приморья.