10:00 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже из-за снегопада сократили два автобусных маршрута
Пассажиры 6-го и 14-го автобусов вынуждены часть пути идти пешком.
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Обрушившийся на Воронеж снегопад вынудил чиновников скорректировать схемы движения двух автобусных маршрутов. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в управлении транспорта города.
Не повезло жителям Воронежа, которые пользуются 6-м и 14-м маршрутами. Проезд и разворот автобуса № 6 «мкр. Озерки — мкр. Тенистый» на территории «Озерков» временно невозможен из-за снежных масс на проезжей части и большого числа припаркованных автомобилей. Из-за этого как минимум сегодня пассажиры смогут добираться лишь до остановки «Институт».
Тем временем автобусы на маршруте N14 «Больница № 8 — мкр. Боровое» не будут проезжать по улице Сельской (в Боровом) и к больнице № 8 опять же из-за обилия снега. Поэтому пассажиры смогут доезжать до переулка Ангелиной в северной части и до улицы Корольковой в южной части.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже сильный снегопад продлится до Нового года.