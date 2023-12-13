08:39 (мск), источник: AmurMedia.ru
Ёлочные базары скоро появятся во всех районах Хабаровска
В настоящее время в городе определено более 55 мест для продажи новогодних деревьев.
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В настоящее время в городе определено более 55 мест для продажи новогодних деревьев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Заявки от предпринимателей на их реализацию городское управление торговли всё ещё принимает. Часть базаров заработают в ближайшие выходные, основная же торговля начнётся с 20 декабря.
Места продажи «вечнозеленых» деревьев традиционные.
Самое большое количество ёлочных базаров будет организовано в Индустриальном районе — 21 (в районе улиц Суворова, Калараша и других) и в Центральном — 20 (в основном возле рынка на улице Льва Толстого и ДК профсоюзов). В Железнодорожном районе самые крупные точки разместятся в микрорайоне Большая-Вяземская и на улице Шелеста, в Краснофлотском — на Тихоокеанской, в Кировском — на улице Серышева.