11:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Уральская художница открывает новогодний Хабаровск
Ставшая хабаровчанкой по любви Мария Верховых выпустила новую серию авторских открыток.
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Новогодний Хабаровск представила в новой серии своих авторских открыток художница Мария Верховых. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», написанные вручную работы посвящены узнаваемым достопримечательностям краевой столицы: амурский мост, Утёс, Успенский собор и так далее.
Мария несколько лет назад приехала в краевую столицу из Екатеринбурга. Хотя рисовать она начала ещё в детстве, но закончить художественную школу не удалось. Освоила профессию инженера-строителя. Почти пять лет работала на Урале по профессии, участвовала в знаковых проектах, например, екатеринбургский дельфинарий.
— Переезд на берега Амура состоялся из-за любви к хабаровчанину. А затем чувства возникли и к городу. Здесь нет той суеты, что была в мегаполисе. Люди чаще наслаждаются настоящим. На улицах больше простора. Ну и зима, как из русских сказок с трескучим морозом и румянцем на щеках, — улыбается Мария Верховых. — Также меня привлекает красота природы в этом регионе — великолепные виды на реку Амур, Хехцир. А один из главных плюсов Хабаровска — это обилие солнечных дней, просто фантастика для выходцев из западных регионов.
— Я решила на энтузиазме выпустить качественную сувенирную продукцию для своего города. В этом году я создала набор открыток к Новому году. Меня всегда привлекали праздники за свою атмосферу, которая вдохновляет. А зимние праздники ещё и полны магии, — добавила Мария. — Я поколдовала и получились хрустальные шары с красивыми местами Хабаровска и ёлочные игрушки с китолётом, ведь наш край — это родина китов и самолётов. К слову, в мае я выпускала серию открыток к юбилею Хабаровска, которые активно заказывали бывшие жители города, которые переехали в западные регионы. Хочется, чтобы, глядя на открытки, каждый россиянин понимал: «Это же Хабаровск!».
Выпущенные открытки с новогодним Хабаровском идеально подходят для посткроссинга. Так называют популярное в мире увлечение, когда жители разных городов, стран отсылают другим и получают открытки от людей, случайно выбранных на специализированных сайтах. Узнать подробнее об авторской серии «Новогодний Хабаровск» можно на странице Марии Верховых ВКонтакте.