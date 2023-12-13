Главное
Главные новости 13 декабря
11:04 (мск), источник: Комсомольская правда

С улиц Владивостока исчезают паркоматы из-за проблем с ПО

Когда оборудование вернут обратно, неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке автомобилисты заметили, что с улиц города начали пропадать паркоматы платных парковок. Многие интересуются, по какой причине их убирают? Корреспондент «Комсомольской правды — Владивосток» с этим вопросом обратился в пресс-службу Цифрового Приморья. Подробности — в материале.

«Здравствуйте! Паркоматы как муниципальную собственность демонтируют и размещают на ответственное хранение до решения вопросов с ПО. Пространство на месте установки будет восстановлено», — рассказали журналисту в компании.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что паркоматы платных парковок попали под санкции. Поставщик оборудования FLOWBIRD решил прекратить поддержку программного обеспечения. Сейчас автомобилисты оплачивают стоянку разными способами: через приложение «Цифровое Приморье», сайт primorsky-portal.ru или с помощью смс.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 13 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Аллу Пугачеву попросили прервать молчание
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта