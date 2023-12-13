11:04 (мск), источник: Комсомольская правда
С улиц Владивостока исчезают паркоматы из-за проблем с ПО
Когда оборудование вернут обратно, неизвестно.
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Во Владивостоке автомобилисты заметили, что с улиц города начали пропадать паркоматы платных парковок. Многие интересуются, по какой причине их убирают? Корреспондент «Комсомольской правды — Владивосток» с этим вопросом обратился в пресс-службу Цифрового Приморья. Подробности — в материале.
«Здравствуйте! Паркоматы как муниципальную собственность демонтируют и размещают на ответственное хранение до решения вопросов с ПО. Пространство на месте установки будет восстановлено», — рассказали журналисту в компании.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что паркоматы платных парковок попали под санкции. Поставщик оборудования FLOWBIRD решил прекратить поддержку программного обеспечения. Сейчас автомобилисты оплачивают стоянку разными способами: через приложение «Цифровое Приморье», сайт primorsky-portal.ru или с помощью смс.