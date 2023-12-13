09:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Большие очереди скопились на остановках в Воронеже: фото и видео
Общественный транспорт также попадает в пробки.
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Утром среды, 13 декабря, в Воронеже продолжает снегопад, который идет с 11 декабря. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, однако дорожная ситуация остается напряженной. На остановках общественного транспорта скапливаются большие очереди. Горожане публикуют фото и видео из разных районов города в социальных сетях.
В мэрии Воронежа ранее предупреждали, что из-за снегопада на некоторых узлах могут наблюдаться сбои в работе общественного транспорта. В городской администрации отмечали, что автобусы также являются участниками дорожного движения. Работа транспорта подвержена заторам и заносам, его скорость из-за осадков снижается.
Ранее стало известно, что после переговоров городской администрации со строительными и специализированными организациями появилась возможность привлечь для ночного вывоза снега с улиц дополнительно еще 67 единиц спецтехники. Речь идет не только о самосвалах, но и погрузочных машинах.
РИА «Воронеж» писало, что утром 13 декабря в Левобережном районе Воронежа изменили схемы движения двух автобусных маршрутов — № 6 и № 14. Причина — большое количество снега на дорогах.