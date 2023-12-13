13:58 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Как украсить новогоднюю елку, если дома есть кот
Российский биолог Юрий Мануков посоветовал: если дома есть животные, то лучше выбирать искусственную елку, сообщает Zakon.kz.
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По его словам, она менее травматична и безопасна для них. Также нужно ответственно подходить к выбору игрушек.
Биолог считает, что перед тем, как поставить елку, желательно показать ее питомцу.
По его словам, по возможности елку нужно привязать к чему-то леской, проволокой или веревкой, чтобы она была устойчивой. Лучше ставить новогоднее дерево вдали от штор и полок, чтобы животное не могло прыгнуть на нее сверху или допрыгнуть снизу.
Юрий Мануков указал на то, что необходимо отказаться от мишуры, которая привлекает животных своим блеском.
Лучше использовать вместо мишуры бумажные или пластиковые гирлянды или искусственный снег — такие игрушки не привлекут внимание питомца.