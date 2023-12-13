11:58 (мск), источник: АиФ Владивосток
Городской транспорт Владивостока пополнится лёгким метро
Проект станет частью масштабного плана реорганизации работы городского транспорта.
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Городской транспорт Владивостока планирует создавать новые линии городских электропоездов. Об этом сообщает мэрия приморской столицы.
Городские электрички станут первой частью проекта лёгкого метро, строительство которого предусмотрено мастер-планом краевой столицы. Проект станет частью масштабного плана реорганизации работы городского транспорта, который реализует мэрия приморской столицы совместно с правительством края и РЖД.
Пассажирское железнодорожное сообщение планируется распространить на все районы Владивостока, где есть соответствующие линии. Прорабатывается вопрос о расширении сети городских маршрутов так, чтобы городские электрички пришли на Снеговую, Улисс, Тихую и Эгершельд.
По словам главы Владивостока Константина Шестакова, уже создана совместная с РЖД рабочая группа, которая примет участие в разработке технико-экономического обоснования проекта. Параллельно городские власти организуют сопутствующую инфраструктуру, которая сделает пользование транспортом удобнее.
— Мы создаём парковки рядом с железнодорожными станциями, которые станут элементами транспортно-пересадочных узлов. Такие парковки будут организованы на Второй Речке, в районе железнодорожного вокзала и других. При формировании условий для контрактов по муниципальным перевозкам будем увязывать расписание движения транспорта с утренними и вечерними рейсами электропоездов. Сейчас перед нами стоит немало серьёзных задач, которые нужно решить, чтобы проект лёгкого метро состоялся, — подчеркнул Константин Шестаков.
С 1 марта этого года во Владивостоке ввели удобные проездные билеты. Это «Безлимит 1 месяц» и «Лимит 40 поездок в месяц», а с лета можно выпустить виртуальную транспортную карту, и расплачиваться смартфоном.
Всего же с начала года пассажирским транспортом, который работает на муниципальных маршрутах краевой столицы, воспользовалось уже свыше 59 миллионов 700 тысяч пассажиров.