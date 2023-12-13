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11:58 (мск), источник: АиФ Владивосток

Городской транспорт Владивостока пополнится лёгким метро

Проект станет частью масштабного плана реорганизации работы городского транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Городской транспорт Владивостока планирует создавать новые линии городских электропоездов. Об этом сообщает мэрия приморской столицы.

Городские электрички станут первой частью проекта лёгкого метро, строительство которого предусмотрено мастер-планом краевой столицы. Проект станет частью масштабного плана реорганизации работы городского транспорта, который реализует мэрия приморской столицы совместно с правительством края и РЖД.

Пассажирское железнодорожное сообщение планируется распространить на все районы Владивостока, где есть соответствующие линии. Прорабатывается вопрос о расширении сети городских маршрутов так, чтобы городские электрички пришли на Снеговую, Улисс, Тихую и Эгершельд.

Городские власти совместно с краевым правительством планируют в течении пяти лет организовать систему внутригородских железнодорожных перевозок, которая должна стать всепогодной альтернативной традиционными видам транспорта.

По словам главы Владивостока Константина Шестакова, уже создана совместная с РЖД рабочая группа, которая примет участие в разработке технико-экономического обоснования проекта. Параллельно городские власти организуют сопутствующую инфраструктуру, которая сделает пользование транспортом удобнее.

— Мы создаём парковки рядом с железнодорожными станциями, которые станут элементами транспортно-пересадочных узлов. Такие парковки будут организованы на Второй Речке, в районе железнодорожного вокзала и других. При формировании условий для контрактов по муниципальным перевозкам будем увязывать расписание движения транспорта с утренними и вечерними рейсами электропоездов. Сейчас перед нами стоит немало серьёзных задач, которые нужно решить, чтобы проект лёгкого метро состоялся, — подчеркнул Константин Шестаков.

Одновременно с разработкой системы городских электричек в приморской столице продолжается обновление уже существующего транспорта. В этом году автобусный парк приморской столицы пополнили 70 новых автобусов большого класса и 6 средних машин повышенной вместимостью, в прошлом году во Владивостоке обновили более 100 автобусов. В результате средний возраст городских автобусов уменьшился с 12 лет до 3−4 лет в 2023 году. При этом 70% транспортных средств оборудованы кондиционерами, а системами безналичной оплаты проезда оснащены все городские автобусы. С начала года с их использованием пассажиры совершили уже 20 907 320 поездок.

С 1 марта этого года во Владивостоке ввели удобные проездные билеты. Это «Безлимит 1 месяц» и «Лимит 40 поездок в месяц», а с лета можно выпустить виртуальную транспортную карту, и расплачиваться смартфоном.

Всего же с начала года пассажирским транспортом, который работает на муниципальных маршрутах краевой столицы, воспользовалось уже свыше 59 миллионов 700 тысяч пассажиров.

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