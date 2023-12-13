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10:38 (мск), источник: АиФ Крым

Водопад Учан-Су открыли после обвала

Последствия обильных осадков устранены и туристический объект снова ждет гостей.

Источник: АиФ

Водопад Учан-Су в Ялте снова доступен для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции «Заповедный Крым».

В районе Ялты завершены работы по ликвидации последствий оползня. В результате обильных осадков воскресенья, 10 декабря, на входной группе водопада произошел обвал горной породы. В связи с этим объект был временно закрыт для посещения.

Ялтинский аварийно-спасательный отряд «Крым-Спас» провел реставрационные работы. В среду, 13 декабря водопад Учан-Су снова открыт для посещения.

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