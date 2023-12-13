12:17 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Новосибирцы пожаловались президенту РФ Путину на плохую медицину
Жители города Бердска Новосибирской области отправили жалобу на местную медицину на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина.
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Об этом сообщил портал «Бердск онлайн».
Сибиряки недовольны нехваткой врачей в городе и тем, что попасть на прием проблематично. К примеру, детский лор на город со стотысячным населением всего один.
Ожидается, что вопрос бердчан прозвучит на ежегодной пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина 14 декабря. В программе «Итоги года с Владимиром Путиным» глава государства ответит на вопросы граждан и журналистов.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Новосибирская поликлиника отказала пациенту в анализах, назначенных врачом.