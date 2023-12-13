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12:17 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Новосибирцы пожаловались президенту РФ Путину на плохую медицину

Жители города Бердска Новосибирской области отправили жалобу на местную медицину на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил портал «Бердск онлайн».

Сибиряки недовольны нехваткой врачей в городе и тем, что попасть на прием проблематично. К примеру, детский лор на город со стотысячным населением всего один.

Ожидается, что вопрос бердчан прозвучит на ежегодной пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина 14 декабря. В программе «Итоги года с Владимиром Путиным» глава государства ответит на вопросы граждан и журналистов.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Новосибирская поликлиника отказала пациенту в анализах, назначенных врачом.

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