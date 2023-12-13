11:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В аэропорту Новокузнецка немецкая овчарка ждёт своего хозяина
Судя по всему, собаку оставил улетевший пассажир.
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В аэропорту Новокузнецка неизвестные оставили собаку, сообщает его пресс-служба. Как предполагают сотрудники, немецкая овчарка принадлежит какому-то улетевшему пассажиру. Аэропорт приютил животное, забрал с мороза и поместил в тёплый парковочный павильон. Теперь в нём пытаются найти хозяина овчарки. «Дружелюбный мальчик сегодня утром, по всей видимости, проводил хозяина, а теперь, не зная отдыха и подгибая от мороза лапки, ищет его в −35!», — сообщили в пресс-службе аэровокзала. Собаку уже назвали местным Хатико и очень просят владельцев откликнуться на публикацию.