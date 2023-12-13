Омичам объяснили, как правильно проезжать спорный перекресток на Красном Пути

Пофазное регулирование на данном участке организовано так:
— в первой фазе дополнительная секция светофора разрешает левый поворот с Красного Пути на 7-ю Северную или разворот одновременно с красным сигналом основной секции;
— во второй фазе дополнительная секция светофора разрешает левый поворот с Красного Пути на 7-ю Северную или разворот одновременно с зеленым сигналом основной секции светофора.
«Очередность проезда перекрестка в рассматриваемом случае регламентируется пунктом 13.5 Правил дорожного движения Российской Федерации: при движении в направлении стрелки, включённой в дополнительной секции одновременно с жёлтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений», — заявили в омском дептрансе.
Таким образом, в первой фазе автомобили, выполняющие правый поворот с 7-й Северной на Красный Путь в сторону телецентра, пользуются преимущественным правом проезда перед автомобилями, которые выполняют разворот на данном перекрестке, руководствуясь пунктом 13.5 ПДД.
Во второй фазе сигнал дополнительной секции светофора, разрешающий выполнение левого поворота (разворота), продолжает работать, но уже одновременно с зеленым сигналом основной секции. В дептрансе отметили, что некоторыми водителями это ошибочно воспринимается как возникновение преимущества перед транспортными средствами, двигающимися с других направлений.
Но так как данный случай прямо не урегулирован пунктом 13.5 ПДД, водители, выполняющие разворот во второй фазе, также обязаны пропустить транспортные средства, поворачивающие направо с 7-й Северной на Красный Путь, руководствуясь принципом «помехи справа», заявили в департаменте транспорта города Омска.