11:43 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Жительница Хабаровска незаконно прописывала иностранцев
На незаконной регистрации иностранцев попалась жительница Хабаровска.
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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 53-летняя горожанка прописывала у себя приезжих из Средней Азии, зная, что регистрация им нужна фиктивная, а жить они будут по другим адресам. Женщина успела прописать в своей квартире в пригородном селе Некрасовка семь иностранных граждан. На этом незаконно заработала 21 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Идет разбирательство.