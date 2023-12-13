Главное
Главные новости 13 декабря
11:43 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Жительница Хабаровска незаконно прописывала иностранцев

На незаконной регистрации иностранцев попалась жительница Хабаровска.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 53-летняя горожанка прописывала у себя приезжих из Средней Азии, зная, что регистрация им нужна фиктивная, а жить они будут по другим адресам. Женщина успела прописать в своей квартире в пригородном селе Некрасовка семь иностранных граждан. На этом незаконно заработала 21 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Идет разбирательство.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ярко и весело прошел праздник в новом сквере в Южном микрорайоне Хабаровска
«Вы, молодое поколение, – будущее нашей страны»: Михаил Дегтярев
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта