12:32 (мск), источник: РИА Новости
Еще одна компания объявила о запуске трех автобусных рейсов в Хельсинки
Lux Express с 14 декабря запустит три ежедневных рейса Петербург — Хельсинки.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Компания Lux Express с 14 декабря по 1 января вводит три автобусных рейса в день по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки в каждую сторону, 2 января их будет 4, а с 3 января — 5 рейсов ежедневно в каждую сторону, следует из сообщения на сайте компании.
Согласно расписанию на сайте компании, с 14 декабря по 1 января на маршруте Санкт-Петербург — Хельсинки ежедневно будет выполняться по три автобусных рейса в каждую сторону, 2 января — их будет четыре, а с 3 января — пять рейсов на маршруте ежедневно в каждую сторону.
Продажи билетов на рейсы уже открыты.
Ранее сообщалось, что в связи с открытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии с 14 декабря Lux Express возобновляет перевозки по маршруту между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Первый рейс из Петербурга будет выполнен 13 декабря в 23.30 (по московскому времени), а из Хельсинки — 13 декабря в 21.30 (по местному времени).
Ранее еще один перевозчик — компания Ecolines — объявила о возобновлении после открытия КПП на границе автобусные рейсы между Санкт-Петербургом в Хельсинки с 14 декабря. С 15 декабря Ecolines будет выполнять на этой линии ежедневно два рейса в каждую сторону. К 20-м числам декабря Ecolines планирует увеличить количество ежедневных отправлений до трех в каждую сторону.
Во вторник сообщалось, что правительство Финляндии решило с 14 декабря открыть два КПП на границе с Россией: Ваалимаа и Ниирала. Новое решение будет действовать до 14 января 2024 года.