11:43 (мск), источник: АиФ Калининград
Повысится стоимость морской перевозки грузов на Калининград
Тарифы на часть услуг по морской перевозке грузов на линии Усть-Луга — Калининград будут изменены с 16 декабря.
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На этой неделе изменятся тарифы на морскую перевозку грузов на калининградском направлении.
Об этом «Business FM Калининград» рассказал генеральный директор компании «ЕвроТрансЭкспедиция» Кирилл Рассадкин.
«Рост тарифов на перевозки из Усть-Луги в Калининград связан в первую очередь с повышенным спросом на доставку товаров этим маршрутом, в виду отсутствия альтернативы. Плюс предновогодняя сезонность, которая обусловлена необходимостью доставки определенной номенклатуры товаров, таких как продукты питания, новогодние сувениры и украшения. Сейчас на маршруте Усть-Луга — Калининград постоянно работают 4−6 судов. Для региона с населением более миллиона человек этого явно недостаточно, учитывая интервал между паромами около шести дней в лучшем случае. Меры, которые принимаются сейчас в части модернизации судов и выводу дополнительных рейсов — в 2024 году должны будут сократить интервал и увеличить объемы грузоперевозок. Однако это вряд ли существенно повлияет на сокращение тарифов или их стабилизацию. Необходимо участие государства, привлечение финансирования, модернизация портовой инфраструктуры и кратное увеличение паромных мощностей для обеспечения стабильного экономического развития региона».
Решением проблемы станет кратное увеличение паромных мощностей.