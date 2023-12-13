12:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Аэропорт Краснодара примет первый рейс 15 декабря в тестовом режиме
Аэропорт Краснодара возобновит работу 15 декабря в тестовом режиме.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Аэропорт Краснодара вновь возобновит работу. Первый почти за два года полет пройдет 15 декабря. Если все пройдет благополучно, то воздушная гавань будет принимать рейсы из других городов страны в ближайшее время.
«По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта», — сообщили в пресс-службе администрации региона.
По сообщениям СМИ, борт вылетит из Москвы, его будет обслуживать авиакомпания «Азимут».
Отметим, что аэропорт в Краснодаре был закрыт 24 февраля 2022 года. Также в Краснодарском крае временно закрыты терминалы в Анапе и Геленджике. Единственным воздушным хабом остался аэропорт в Сочи, который принимает рейсы из российских регионов и зарубежных стран.