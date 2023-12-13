16:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Нодирбек Абдусатторов вышел в полуфинал Champions Chess Tour
Узбекистанский шахматист сыграет в полуфинале против американца Уэсли Со.
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов прошел в полуфинал Champions Chess Tour 2023, сообщает Chess.com.
В канадском Торонто с 9 по 15 декабря 2023 года проходит финал супертурнира Champions Chess Tour 2023, призовой фонд которого составляет $500 тыс. В нем участвуют 8 сильнейших спортсменов мира.
В первый день турнира Абдусатторов уступил норвежцу Магнусу Карлсену. Позже он восстановил свои позиции после неудачного старта, обыграв белоруса Дениса Лозовика, а также американцев Хикару Накамуру и Фабиано Каруану.
В полуфинале узбекистанец встретится с американским соперником Уэсли Со, игра состоится 13 декабря.