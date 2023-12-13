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16:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Нодирбек Абдусатторов вышел в полуфинал Champions Chess Tour

Узбекистанский шахматист сыграет в полуфинале против американца Уэсли Со.

Источник: Из личного архива Нодирбека Абдусатторова

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов прошел в полуфинал Champions Chess Tour 2023, сообщает Chess.com.

В канадском Торонто с 9 по 15 декабря 2023 года проходит финал супертурнира Champions Chess Tour 2023, призовой фонд которого составляет $500 тыс. В нем участвуют 8 сильнейших спортсменов мира.

В первый день турнира Абдусатторов уступил норвежцу Магнусу Карлсену. Позже он восстановил свои позиции после неудачного старта, обыграв белоруса Дениса Лозовика, а также американцев Хикару Накамуру и Фабиано Каруану.

В полуфинале узбекистанец встретится с американским соперником Уэсли Со, игра состоится 13 декабря.

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