Участник битвы экстрасенсов приехал в Магнитогорск, чтобы раскрыть череду смертей

Информация о том, что в Магнитном проходят съёмки, появилась в сообществе «МедиаЛайм • Агаповка» в социальной сети «ВКонтакте».
Впечатлениями от поездки в Магнитогорск и населённый пункт в часе езды от него Влад Череватый поделился со своими подписчиками в соцсетях.
— Было здорово и незабываемо, — рассказал экстрасенс. — Отдых был прекрасным, −35…-40, ледяная машина с утра, пять часов сна за двое суток, но я бодрячком.
Как сообщил Telegram-канал «Челябинск, который смог», экстрасенсы прибыли, чтобы расследовать загадочное дело одной из семей Магнитного. Две сестры потеряли пять братьев, покончивших с собой. В доме, в котором живёт семья, погибали и предыдущие владельцы. Девушки обратились на шоу, чтобы узнать причину череды смертей.
Челябинская область часто принимает известных гостей. Недавно региональный центр посетил телеведущий, шоумен, продюсер и актёр Андрей Малахов. Главным достопримечательностям города он предпочёл выставку картин Челябинского музея изобразительных искусств.