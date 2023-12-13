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Главные новости 13 декабря
12:41 (мск), источник: Pchela.News

Участник битвы экстрасенсов приехал в Магнитогорск, чтобы раскрыть череду смертей

В посёлке Магнитный Агаповского района прошли съёмки известного телешоу «Битва экстрасенсов». Для участия в финальном испытании туда приехали сильнейшие экстрасенсы, среди которых — Влад Череватый. Подробности — в нашем материале.

Информация о том, что в Магнитном проходят съёмки, появилась в сообществе «МедиаЛайм • Агаповка» в социальной сети «ВКонтакте».

Впечатлениями от поездки в Магнитогорск и населённый пункт в часе езды от него Влад Череватый поделился со своими подписчиками в соцсетях.

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— Было здорово и незабываемо, — рассказал экстрасенс. — Отдых был прекрасным, −35…-40, ледяная машина с утра, пять часов сна за двое суток, но я бодрячком.

Как сообщил Telegram-канал «Челябинск, который смог», экстрасенсы прибыли, чтобы расследовать загадочное дело одной из семей Магнитного. Две сестры потеряли пять братьев, покончивших с собой. В доме, в котором живёт семья, погибали и предыдущие владельцы. Девушки обратились на шоу, чтобы узнать причину череды смертей.

Челябинская область часто принимает известных гостей. Недавно региональный центр посетил телеведущий, шоумен, продюсер и актёр Андрей Малахов. Главным достопримечательностям города он предпочёл выставку картин Челябинского музея изобразительных искусств.

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