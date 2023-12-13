Новогодние ярмарки 2023−2024 в Нижнем Новгороде: площадки, расписание работы, дата открытия

Новогодние праздники не за горами, и многие нижегородцы уже активно запасаются подарками под ёлку. Одни совершают покупки онлайн, а другие предпочитают сходить на шоппинг самостоятельно, чтобы окунуться с головой в предпраздничную суету. Традиционно приобрести деликатесы к праздничному столу, необычные сладости и подарки для близких можно и на ярмарках, которые скоро откроются в городе. Рассказываем, где будут работать рождественские и новогодние ярмарки 2023−2024 в Нижнем Новгороде.
«Горьковская ярмарка» на площади Горького.
В период с 23 декабря по 8 января в Нижнем Новгороде будет работать «Горьковская ярмарка». Для этого в сквере на площади Горького празднично оформят 20 ярмарочных домиков и подготовят фотозону.
На прилавках ярмарочных домиков будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства новогодней тематики и продовольственная продукция нижегородских производителей. Посетить ярмарку можно будет с 10:00 до 19:00.
— На ярмарке также можно посетить мастер-классы, которые проведут народные умельцы, — рассказал директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин.
Мастерицы будут ждать всех желающих в домиках № 4 и 7 в выходные дни. Анонсы мастер-классов будут публиковаться в группе ВКонтакте «Туристический Нижний».
В день открытия ярмарки, 23 декабря, детей и взрослых будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой и скоморохи. С ними можно будет поиграть в подвижные игры и сфотографироваться. Также анимационная программа ожидается с 12:00 до 15:00 31 декабря и 2 января.
Базар на Нижегородской ярмарке.
Новогодний базар откроется и на территории Нижегородской ярмарки. Он расположится перед Главным ярмарочным домом и будет работать с 15 декабря 2023 года по 15 января 2024 года.
В нарядных фахверковых домиках все желающие смогут приобрести сувениры, угощения и подарки от мастеров Нижегородской области. В некоторых домиках будут проходить мастер-классы, на которых рукодельницы поделятся со всеми желающими секретами хенд-мейда. Здесь же будет работать фуд-корт, где можно будет согреться любимым горячим напитком или вкусно перекусить.
Ярмарочный базар можно будет посетить с 10:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь площадка будет открыта до 03:00. Однако 9 января новогодняя локация окажется закрыта из-за технических работ.
Рождественская ярмарка в усадьбе Щелухиной.
За новогодней атмосферой и подарками для своих родных и близких можно будет отправиться в «Заповедные кварталы». Здесь рождественская ярмарка будет работать в усадьбе Щелухиной с 23 по 30 декабря.
В «ожившем» старинном доме свои товары и изделия представят локальные бренды и мастера. На выбор посетителям представят ароматы и декор для дома, керамику, свечи, книги, хэнд-мейд косметику, украшения и товары для дома, творчества и детей.
В период с 25 по 29 декабря ярмарка будет работать с 15:00 до 20:00, а 23, 24 и 30 декабря — с 12:00 до 20:00. Ярмарка будет располагаться на втором этаже дома № 17 по улице Короленко.
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