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14:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Северный олень сбросил рога в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Своей короны лишился Яхонт.

Источник: Зоопарк "Лимпопо"

В зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода северный олень Яхонт сбросил свои рога. Об этом сообщают представители зоопарка в соцсети.

Яхонт лишился своей огромной короны, как и положено самцам, после окончания гона, в начале зимы. А вот самки носят рога всю зиму и теряют их в мае-июне, в первые дни после появления на свет малышей.

Ранее сообщалось, что в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода родился малыш гуанако.

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