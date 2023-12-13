14:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Северный олень сбросил рога в нижегородском зоопарке «Лимпопо»
Своей короны лишился Яхонт.
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В зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода северный олень Яхонт сбросил свои рога. Об этом сообщают представители зоопарка в соцсети.
Яхонт лишился своей огромной короны, как и положено самцам, после окончания гона, в начале зимы. А вот самки носят рога всю зиму и теряют их в мае-июне, в первые дни после появления на свет малышей.
Ранее сообщалось, что в зоопарке «Лимпопо» Нижнего Новгорода родился малыш гуанако.