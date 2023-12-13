14:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Расходы Кузбасса впервые в истории превысили 300 млрд рублей
Таковы планы расходов региона на 2024 год.
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Расходы Кузбасса впервые в истории превысили 300 млрд рублей — таковы данные из плана правительства региона на 2024 год. Их обсудили сегодня, 13 декабря, на заседании парламента Кемеровской области. «Впервые в истории Кузбасса расходы бюджета в первоначальной редакции составили более 300 млрд руб. Ещё 5 лет назад они были в два раза меньше», — отметил министр финансов региона Игорь Малахов. Согласно плану бюджета, расходы в 2024 году превысят 308 млрд рублей, а доходы — 247 млрд рублей. Плановый дефицит бюджета более 60 млрд рублей. Эти цифры на порядок больше, чем те суммы, что были запланированы на 2023 год. Если доходы примерно равны (план на 2023 год — более 245 млрд рублей), то расходы заметно выросли — на 2023 год планировали потратить только 269 млрд рублей.