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15:14 (мск), источник: Ведомости

Умер основатель «Фонтанки» и автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

В Санкт-Петербурге умер журналист, писатель, основатель Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и «47news» Андрей Константинов. Об этом сообщила «Фонтанка».

Источник: «Фонтанка»

«На 61-м году утром 13 декабря 2023 г. у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов», — пишет издание.

Утверждается, что последний год Константинов был тяжело и неизлечимо болен. Дата и место похорон пока неизвестны.

Андрей Константинов (Баконин) родился 30 сентября 1963 г. в п. Приволжский Астраханской области. В 1980-е гг. по линии Минобороны СССР работал переводчиком в Южном Йемене и Ливии. В 1991 г. уволился из армии и вернулся в Ленинград, где устроился корреспондентом в редакцию газеты «Смена». Впоследствии взял в качестве псевдонима девичью фамилию матери. В 1990-е гг. сотрудничал с «Комсомольской правдой» в Петербурге. В июне 1996 г. по его инициативе было создано агентство «Служба журналистских расследований», которое начало работать при издательском доме «Шанс».

Константинов был автором детективных книг: «Ультиматум губернатору Петербурга», «Байки служивых людей», «Адвокат», «Сочинитель», «Преступный мир России», «Журналист» и ряда других. По мотивам романов Константинова был снят сериал «Бандитский Петербург».

С февраля 1998 г. являлся генеральным директором и главным редактором информационно-аналитического Агентства журналистских расследований (АЖУР), куда вошли газеты «Ваш тайный советник», «МК-Питер», журнал «Город-812», а также интернет-порталы «Фонтанка. Ру» и «47news». Был автором идеи и одним из основателей главного профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».

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