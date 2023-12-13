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15:26 (мск), источник: АиФ Омск

Какие районы обслуживает ТЭЦ-3 в Омске?

«АиФ в Омске» разобрался, какие зоны действия у омских ТЭЦ.

Недавняя авария на ТЭЦ-3 (там отключили котёл, но по данным ТГК-11, в работу его уже ввели) и на ТЭЦ-5 заставили омичей задуматься — а какая станция обслуживает их дом? В городе, кроме четырёх работающих ТЭЦ, действует большая Кировская котельная и мелкие муниципальные котельные, из-за чего схема теплоснабжения в Омске неочевидна. omsk.aif.ru разобрался, какие районы обслуживает ТЭЦ-3.

Советский округ (и чуть-чуть Кировского).

Согласно официальной схеме теплоснабжения Омска, опубликованной на сайте администрации города, ТЭЦ-3 обеспечивает теплом большую часть Советского округа. Под её ответственностью и весь Городок Нефтяников, и СИБНИИСХОЗ и многие другие более локальные улицы и микрорайоны. Кроме того, в документах значится, что из-за большой нагрузки Кировской районной котельной часть Кировского округа тоже обслуживает третья ТЭЦ. Там это совсем маленький кусок от моста им. 60-летия ВЛКСМ, захватывая 6-й микрорайон, часть 5-ого микрорайона, Кузьминки и Тополиный.

Ещё большая зона ответственности у ТЭЦ-5, которая распространяется сразу на три района: Центральный, Октябрьский и частично Ленинский. Основную часть Ленинского округа топит ТЭЦ-2, Кировского — Кировская районная котельная. ТЭЦ-4 отоплением обеспечивает небольшую часть Советского округа и промышленные предприятия.

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