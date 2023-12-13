15:41 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми построят три двухуровневые развязки
На загруженных перекрестках машины будут разъезжаться через тоннели.
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Дорожные сервисы в Перми стабильно показывают пробки на дороге Стахановская — Чкалова — Старцева. Помимо того, что по ней идут потоки транспорта из Индустриального района в Мотовилиху, магистраль пересекает две загруженные улицы — Куйбышева и Героев Хасана, машины с которых поворачивают на улицу Чкалова, создавая заторы. К тому же дорожный трафик здесь в ближайшие годы еще возрастет — после введения в строй улицы Строителей и трассы ТР-53.
Чтобы «развязать» сложившийся узел, в Перми решили построить двухуровневые развязки на перекрестках улицы Чкалова с улицами Куйбышева и Героев Хасана. Заказ на проектирование двух транспортных развязок размещен на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, на месте расположения развязки улица Чкалова будет увеличена до шести полос движения, по 3,5 метра каждая. Посередине пройдет разделительная полоса. Будут устроены велодорожки. С обеих сторон улицы проложат трехметровые тротуары. На пересечении с улицей Куйбышева должен появиться автодорожный тоннель длиной 35 метров, а на пересечении с улицей Героев Хасана — длиной до 45 метров. Над улицей Чкалова построят надземный пешеходный переход длиной 60 метров.
Проектировщикам необходимо будет увязать новую развязку со строительством автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская».
Общая стоимость проектирования двух развязок составляет 143 миллиона рублей. Начало изыскательских работ запланировано на 15 января 2024 года. Проект должен быть готов к концу апреля 2025 года. А саму развязку планируется ввести в строй к 2029 году.
Еще одну транспортную развязку планируется построить на перекрестке улицы Макаренко с бульваром Гагарина. При этом проектировщикам необходимо учесть будущую реконструкцию улицы Революции в районе Средней дамбы, которая предполагает строительство второй очереди моста через Егошиху, а также проект благоустройства улицы Макаренко.
Техническое задание предусматривает создание шестиполосной дороги с тротуарами и велодорожками. На пересечении с бульваром Гагарина должны появиться два автомобильных тоннеля длиной до 100 метров каждый. Максимальная цена проекта определена в 95 миллионов рублей. Готовый проект заказчик — Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края — хочет получить к концу марта 2025 года.