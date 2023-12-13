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17:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Метель и сильный ветер: в Волгоградской области ожидается снегопад 14 декабря

В Волгоградской области будет снег и гололед.

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 14 декабря, в Волгоградской области ожидается снегопад. Уже сегодня регион заметает, снегоуборочные машины выехали на проезжие части, а автомобилисты поспешили менять летнюю резину на зимнюю. О том, какой будет погода завтра, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики волгоградского Гидрометцентра.

— Ночью местами небольшой снег, метель. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, — рассказали в ЦГМС.

Порывы юго-восточного ветра достигнут 20 метров в секунду. Ночью ветер будет послабее. В области 14 декабря ожидается ночью −9…-14º, днём −5…-10º. В Волгограде ночью обещают −10…-12º; днем −5…-7º.

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