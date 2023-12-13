Главное
Спецоперация на Украине
16:59 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В выходные перекроют центр Кишинева: Теперь транспортный апокалипсис в столице не только в будни

Будет проходить социально-спортивная акция «Рождественский марафон 2023».

Источник: Комсомольская правда

B связи с социально-спортивной акцией «Рождественский марафон 2023» 16 декабря с 11:00 до 13:00 будет приостановлено дорожное движение на ул. Штефан чел Маре, в периметре улиц Пушкина и Измаил.

Маршруты общественного транспорта будут перенаправлены на прилегающие улицы, сообщает столичная мэрия.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прощай, Аня!
Сергей Лавров: Блицкриг против России полностью провалился
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта