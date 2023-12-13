16:59 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В выходные перекроют центр Кишинева: Теперь транспортный апокалипсис в столице не только в будни
Будет проходить социально-спортивная акция «Рождественский марафон 2023».
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B связи с социально-спортивной акцией «Рождественский марафон 2023» 16 декабря с 11:00 до 13:00 будет приостановлено дорожное движение на ул. Штефан чел Маре, в периметре улиц Пушкина и Измаил.
Маршруты общественного транспорта будут перенаправлены на прилегающие улицы, сообщает столичная мэрия.