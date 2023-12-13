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Главные новости к вечеру 13 декабря
18:14 (мск), источник: МК.RU Крым

Диетолог посоветовала есть мед зимой

Мед особенно полезен зимой.

Источник: Reuters

Зимой особенно нужно есть мед, поскольку он обладает противомикробными свойствами. О них рассказала диетолог Ловнет Батра, пишет NDTV.

Кроме того, мед может стать заменой сахару при умеренном употреблении. Этот продукт помогает укрепить иммунитет и подавить кашель, а также успокаивает боль в горле.

Также мед улучшает пищеварение и является хорошим источником энергии для организма, пишет еженедельный журнал «Профиль».

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