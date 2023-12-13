17:51 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму опровергли фейк о проезде по Крымскому мосту по спецпропускам
Информация о проезде по Крымскому мосту по спецпропускам является фейковой.
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Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. Он отметил, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что движение по Крымскому мосту будет осуществляться в обе стороны только по спецпропускам, что является фейком.
Проезд по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, добавил он.