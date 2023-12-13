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Главные новости к вечеру 13 декабря
17:51 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму опровергли фейк о проезде по Крымскому мосту по спецпропускам

Информация о проезде по Крымскому мосту по спецпропускам является фейковой.

Источник: Reuters

Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. Он отметил, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что движение по Крымскому мосту будет осуществляться в обе стороны только по спецпропускам, что является фейком.

Проезд по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, добавил он.

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