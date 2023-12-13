17:54 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Жителей четырех районов Минска предупреждают о зеленой воде из-под крана
До 30 апреля следующего года у жителей четырех районов Минска из-под крана может потечь зеленая вода.
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Об этом со ссылкой на Минскэнерго сообщает телеканал «Беларусь 1».
Уточняется, что «подкрасили воду в котельных, которые обслуживают дома в Ленинском, Заводском, Советском и Первомайском районах». Подчеркивается, что краситель абсолютно безопасный — «чтобы оперативно выявить утечку теплоносителя, минские теплоэнергетики ежегодно добавляют в сетевую воду флуоресцеин натрия».
«Если из крана в квартире течет окрашенная вода, значит неисправно теплообменное оборудование жилого дома. Но при этом специалисты напоминают: даже если вымыть посуду или принять душ водой с добавлением красителя, вреда для здоровья не будет. Но сообщить о таких фактах в диспетчерскую службу Минских тепловых сетей необходимо», — говорится в сообщении.