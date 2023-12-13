17:52 (мск), источник: Коммерсантъ
В Новороссийске построят новый микрорайон
В Приморском районе Новороссийска построят новый микрорайон. Работы выполнят в рамках комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба администрации города-героя.
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Планируется возведение целого ряда социальных объектов. На улице Красина появится школа на 1,1 тыс. мест, детсад на 260 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1 тыс. кв. м. Также в районе новой школы застройщик благоустроит улично-дорожную сеть.
Микрорайон построят на площади 14,5 га. Он будет располагаться в районе Цемдолины. До 2028 года на этом участке построят девятиэтажные жилые дома с включением блока секций повышенной этажности и вышеназванные соцобъекты.
Займется строительством ООО СЗ «Догма Вода» при участии ООО «ПроШкола № 24».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Догма Вода» зарегистрировано в 2020 году в Краснодаре, головная компания — ООО «Капитал Девелопмент». ООО СЗ «Догма Вода» занимается строительством. Данных о выручке в системе нет. ООО «ПроШкола № 24» зарегистрировано в 2021 году в Москве. Убытки компании за 2022 год составили 213 тыс. руб.
Вячеслав Рыжков.