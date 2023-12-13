17:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Мороз придет в конце недели: синоптики рассказали о похолодании в Крыму
Температура в Крыму 16 декабря опустится до −7 градусов.
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До Нового года осталось всего ничего, но по погоде так и не скажешь. Местные жители жалуются на традиционное отсутствие снега и праздничное настроение. Но синоптики регионального гидрометцентра предупреждают: скоро на полуостров вновь придет очередной циклон с морозами и холодами.
Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, 16 декабря в регионе вновь будет объявлено штормовое предупреждение. На выходных, по прогнозам, ожидаются ветер до 17 метров в секунду и мороз — до −7!
Похолодание начнется уже в эту субботу — 16 декабря. Ночью на полуострове начнется снег, который будет идти весь следующий день. Сначала температура воздуха опустится до −2 градусов со знаком минус, а в воскресенье — до 7. До конца недели в Крыму будет пасмурная и дождливая погода с плюсовой температурой. 14 и 15 декабря синоптики прогнозируют усиление ветра. Его порывы в некоторых районах достигнут 20 метров в секунду.
Напомним, в конце ноября в Крыму произошел «ураган века». Всего за пару дней непогода привела к серьезным разрушениям. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду и разрушали все на своем пути. Из-за сильного шторма пострадали семь человек — они получили травмы и обморожение. Одного человека мощный шторм снес прямо в море. Его тело прибило к берегу.