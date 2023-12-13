Главное
Главные новости к вечеру 13 декабря
17:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Мороз придет в конце недели: синоптики рассказали о похолодании в Крыму

Температура в Крыму 16 декабря опустится до −7 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

До Нового года осталось всего ничего, но по погоде так и не скажешь. Местные жители жалуются на традиционное отсутствие снега и праздничное настроение. Но синоптики регионального гидрометцентра предупреждают: скоро на полуостров вновь придет очередной циклон с морозами и холодами.

Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, 16 декабря в регионе вновь будет объявлено штормовое предупреждение. На выходных, по прогнозам, ожидаются ветер до 17 метров в секунду и мороз — до −7!

Похолодание начнется уже в эту субботу — 16 декабря. Ночью на полуострове начнется снег, который будет идти весь следующий день. Сначала температура воздуха опустится до −2 градусов со знаком минус, а в воскресенье — до 7. До конца недели в Крыму будет пасмурная и дождливая погода с плюсовой температурой. 14 и 15 декабря синоптики прогнозируют усиление ветра. Его порывы в некоторых районах достигнут 20 метров в секунду.

Напомним, в конце ноября в Крыму произошел «ураган века». Всего за пару дней непогода привела к серьезным разрушениям. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду и разрушали все на своем пути. Из-за сильного шторма пострадали семь человек — они получили травмы и обморожение. Одного человека мощный шторм снес прямо в море. Его тело прибило к берегу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прощай, Аня!
Сергей Лавров: Блицкриг против России полностью провалился
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта