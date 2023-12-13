17:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Финляндия готовится к открытию КПП «Ваалимаа» на границе с Ленобластью
Пункт пропуска откроется ночью 14 декабря.
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Финляндия готовится к открытию двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией — «Ваалимаа», располагающийся у Ленобласти, и «Ниирала» у Карелии. Принимать путешественников они начнут с 14 декабря и проработают как минимум до 14 января. Однако другие погранпереходы на границе с РФ останутся закрытыми. Об этом сообщили на сайте финского правительства.
— Правительство Финляндии снова закроет всю восточную границу, если миграция на восточной границе продолжится. Мы готовы быстро ввести ограничения снова, — предупредил премьер-министр Петтери Орпо.
В финской пограничной службе в связи с открытием границы напомнили о графиках КПП. Так, «Ваалимаа» работает круглосуточно, поэтому пункт начнет работать уже в 00:00. Что касается «Ниирала», то погранпереход открывается в 9:00 и закрывается в 21:00 по московскому времени.
Отметим, что ранее три автобусных компании заявили о возобновлении рейсов из Петербурга в Финляндию. Речь идет о «Совавто», Ecolines и Lux Express.