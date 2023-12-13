18:01 (мск), источник: Клопс.ru
Когда начнут работать, где появятся и сколько будут стоить: всё — о платных парковках в Калининграде
Тариф установят исходя из наполняемости стоянки.
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Городской совет депутатов в среду, 13 декабря, утвердил введение в Калининграде платных муниципальных парковок. Когда заработают, на каких улицах появятся и сколько будет стоить 1 час стоянки, читайте в материале «Клопс».Где и когда стоянка будет платной.
Некоторые стоянки в настоящее время оборудуют системой для взимания денег. Первые платные паркинги откроют к марту 2024 года. Всего таких 6 участков: Пролетарская — Озёрный проезд, площадка перед ДС «Янтарный», у Дома искусств, возле синагоги на Октябрьской и двух поликлиник — на Горького и Согласия.
Далее список будет постепенно расширяться. К концу следующего года в единую сеть войдёт 23 участка, на которых планируется выручка от стоянок.
Кто будет собирать деньги
Парковки принадлежат администрации. Средства будет взимать муниципальное учреждение, он же — оператор. Плата будет поступать в бюджет. За ущерб от порчи машин администрация не будет нести ответственности. В мэрии подсчитали затраты: только содержание одного места в год будет обходиться в 20 тысяч рублей. Сами парковки предстоит укомплектовать системой автоматизированной оплаты, камерами, знаками и информационными табло. Власти планируют заработать на стоянках в 2024 году 101 миллион, в 2025-м — 170 миллионов.
Какова стоимость парковки
Размер тарифа будет зависеть от наполняемости стоянки. Базовый тариф — 70 рублей в час (с учётом банковского эквайринга). В зависимости от популярности того или иного участка цена составит от 50 до 100 рублей. Платить не надо будет машинам оперативных служб, ветеранам ВОВ, инвалидам или перевозящим людей с ограниченными возможностями (данные должны быть внесены в специальный реестр).
Наполняемость парковок рассчитывается в пределах 50−85%. Если желающих оставить транспорт будет меньше 30% от общего количества мест, то тариф будет пересматриваться в сторону понижения.
В Калининграде уже есть платные парковки. Зачем вводят ещё
В администрации считают, что существует значительная загрузка улично-дорожной сети. Платные парковки должны снять нагрузку, повысить пропускную способность дорог и, соответственно, снизить и негативное воздействие на окружающую среду. Это позволит и заработать.
Автомобилисты неоднократно сообщали, что готовы отказаться от личных авто, но альтернативы в виде общественного транспорта нет. Новая маршрутная сеть, которую запустили с декабря, имеет недоработки: автобусов нет часами, маршрутки по-прежнему загружены, трамваи не могут проехать из-за ДТП на путях.