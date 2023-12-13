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17:56 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана на четверг

Астана. 13 декабря. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана на четверг, сообщает РГП «Казгидромет».

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«В Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный 15−20, порывы 23−28 м/с. В Кызылорде 14 декабря ожидается ветер восточный 15−20, порывы 25 м/с.

В Атырауской области 14 декабря на юге, востоке ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный, ночью на большей части, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. В Атырау 14 декабря ночью ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью порывы 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный ночью на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с.

В области Улытау 14 декабря на севере, юге ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.

В Карагандинской области 14 декабря на юге ожидается ветер восточный порывы 15−20 м/с.

В Мангистауской области 14 декабря на западе, юге, в центре ожидается гололед. На востоке области сохраняется пыльная буря. Ветер восточный на большей части области 15−20, на юго-западе, востоке области порывы 23−28 м/с. В Актау 14 декабря ожидается гололед. Ветер восточный ночью порывы 15−20 м/с.

В области Жетысу 14 декабря ночью в центре, горных районах ожидается очень сильный мороз −31−36. В Талдыкоргане 14 декабря ночью ожидается очень сильный мороз до −33−35. В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью ожидается сильный мороз до −23−28.

В Восточно-Казахстанской области 14 декабря ночью на севере, востоке ожидается сильный мороз до −40.

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