08:04 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Продавцы новогодних елок в Кишиневе: «Разве елка по 500 леев — это дорого?!» — лесные красавицы дешеветь до 1 января не будут
Продавцы уверяют, что до Нового года елки дешеветь не будут.
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На улице Крянгэ, что на Буюканах, на троллейбусной остановке немолодая женщина держала в руках букетик елочных веток. А чуть поодаль, наконец-то заработал елочный базар. В два ряда стояли аккуратные елочки. настоящие, а не искусственные.
— Это пихта, — поясняет мне продавец. — Из хозяйства привезли.
— А не рано ли?
— Да нет. Хотя за два часа еще ни одной не продал…
Совсем лилипутская елочка (высотой около полуметра) стоит 600 леев, самая высокая и дорогая (около двух метров) — 1000. Букет елочных веток — 40 леев.
Вот такая «замухрышка» стоит 600 леев. Леонид РЯБКОВ.
Подъехала «газель», работяги стали споро выгружать новый товар. Тоже пихта, высотой около метра, но уже по 500 леев.
— Не дорого? — спрашиваю их.
— Разве это дорого? — отвечает самый словоохотливый из них. — Для детишек, жены, родных! Праздник же! Посмотрите вокруг, какие цены на все! Ну, покупатели совсем оборзели! Может, вам ее бесплатно отдать?!
Продают пихту, а также букеты елочных веток. Леонид РЯБКОВ.
— Вы бы сами купили по такой цене?
— Больше скажу. На прошлый Новый год я купил елку за 2400 леев! Высотой примерно 2,2 метра.
— Может, к Новому году елки подешевеют…
— И не надейтесь! Цены падать не будут! Какая сейчас цена, такая будет до 31 декабря! Только после Нового года ждите обвала цен!