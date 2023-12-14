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08:04 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Продавцы новогодних елок в Кишиневе: «Разве елка по 500 леев — это дорого?!» — лесные красавицы дешеветь до 1 января не будут

Продавцы уверяют, что до Нового года елки дешеветь не будут.

Источник: Комсомольская правда

На улице Крянгэ, что на Буюканах, на троллейбусной остановке немолодая женщина держала в руках букетик елочных веток. А чуть поодаль, наконец-то заработал елочный базар. В два ряда стояли аккуратные елочки. настоящие, а не искусственные.

— Это пихта, — поясняет мне продавец. — Из хозяйства привезли.

— А не рано ли?

— Да нет. Хотя за два часа еще ни одной не продал…

Совсем лилипутская елочка (высотой около полуметра) стоит 600 леев, самая высокая и дорогая (около двух метров) — 1000. Букет елочных веток — 40 леев.

Вот такая «замухрышка» стоит 600 леев. Леонид РЯБКОВ.

Подъехала «газель», работяги стали споро выгружать новый товар. Тоже пихта, высотой около метра, но уже по 500 леев.

— Не дорого? — спрашиваю их.

— Разве это дорого? — отвечает самый словоохотливый из них. — Для детишек, жены, родных! Праздник же! Посмотрите вокруг, какие цены на все! Ну, покупатели совсем оборзели! Может, вам ее бесплатно отдать?!

Продают пихту, а также букеты елочных веток. Леонид РЯБКОВ.

— Вы бы сами купили по такой цене?

— Больше скажу. На прошлый Новый год я купил елку за 2400 леев! Высотой примерно 2,2 метра.

— Может, к Новому году елки подешевеют…

— И не надейтесь! Цены падать не будут! Какая сейчас цена, такая будет до 31 декабря! Только после Нового года ждите обвала цен!

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