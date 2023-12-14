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10:24 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Космонавт Анна Кикина признана «Героем PEOPLETALK-2023»

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина стала лауреатом премии сетевого издания PeopleTalk.

Источник: РОСКОСМОС

Церемония награждения состоялась накануне в демонстрационном зале московского ГУМа.

Премией «Герои PEOPLETALK» отмечаются известные россияне за выдающиеся достижения в самых разных сферах.

«Анна для нас — это воплощение выражения мягкой силы. Это невероятно красивая женщина с очень глубоким внутренним миром», — пояснила главный редактор издания Ксения Аносова.

Также в этом году награды получили блогер Милана Хаметова, шахматистка Александра Горячкина, певица Инстасамка.

Напомним, Анна Кикина стала пятой женщиной-космонавтом в истории нашей страны. Сейчас она единственная женщина в отряде космонавтов Роскомоса.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Анна Кикина хочет полететь в космос на корабле «Союз».

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