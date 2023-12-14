Алматинец объехал на велосипеде 49 стран и мечтает покорить Антарктиду

Впервые идея совершить путешествие на велосипеде Талгату Жумабекову пришла восемь лет назад. Тогда он планировал посетить Мекку и совершить хадж. Сначала хотел добраться до святыни пешком, после решил преодолеть дорогу на двухколёсном транспорте. Доехал до Египта, но на пути возникла преграда: не сразу смог получить визу в Саудовскую Аравию. Только с четвёртой попытки Талгату удалось исполнить задуманное.
Он сумел посетить 49 государств. Главная цель — популяризовать нашу страну. Поэтому на его велосипеде, куда бы он ни ехал, развевается флаг Казахстана. Мужчина с удовольствием общается с иностранцами, узнает об их культуре и рассказывает о казахской. Говорит, на пути встречаются только добрые люди. Они помогают, зовут к себе в гости, накрывают стол и предоставляют ночлег.
«Люди слишком замкнулись на мирском. Они думают, что это самый важный показатель в жизни. Что если ты не будешь иметь то, то, то, то, то, то ты не будешь человеком. Если ты себя уважаешь, если ты себя любишь, пытаешься сделать это не для кого-то, не для показухи, а для себя, то всё будет нормально. Я себя не чувствую ущемлённым ни в чем. Я себя чувствую сильным, уверенным человеком. Поэтому я хочу пожелать нашим людям наполнить свою жизнь смыслом, наполнить свою душу добротой и любовью», — сказал Талгат Жумабеков.
Сейчас Талгат Жумабеков направился в Колумбию. В мечтах побывать в Австралии и хоть чуть-чуть коснуться Антарктиды. Он ставит перед собой цель посетить 150 стран. Путешественнику осталось ещё 101 государство.