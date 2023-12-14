03:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Майор, Забава, Буян и Идея: в ЗАГСе Иркутской области рассказали о редких именах для детей в 2023 году
Топ популярных и редких имен для детей составили в ЗАГСе Иркутской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В 2023 году ЗАГС Иркутской области зарегистрировал 21 775 новорожденных детей. Среди них 11 182 мальчика и 10 593 девочки, а также 216 двойней и четыре тройни. Заместитель руководителя регионального ЗАГСа Елена Ткаченко в прямом эфире рассказала, какими популярными и редкими именами называли жители Приангарья своих детей.
— В топ-3 самых популярных имен для мальчиков вошли имена, которые остаются на слуху уже несколько лет. На первом месте Артем. В 2023 году так назвали 542 мальчика. Второе место досталось Михаилу. Так назвали 429 сыновей. Третье место — Александру. В текущем году под этим именем зарегистрировали 399 мальчиков, — говорит Елена Ткаченко.
В список редких имен для мальчиков попали Алмаз, Космос, Саян, Буян, Майор, Гектор, Наум, Радна, Рюрик, Оскар, Весемир, Сократ, Всеслав, Ярополк.
Среди девочек, как и в 2022 году, первое место занимает имя София. Так назвали 477 дочерей. На втором месте — Ева (402), а на третьем — Варвара (347).
Пользуются популярностью имена: Виктория, Анна, Милана, Алиса, Дарья, Василиса, Полина.
В 2023 году девочек назвали такими редкими именами, как Алмаза, Идея, Лета, Осень, Самара, Селенга, Аврора, Ясна, Октавия, Юстина, Милая, Ассоль, Забава, Саяна, Аполлинария.