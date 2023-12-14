Главное
Спецоперация на Украине
03:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Майор, Забава, Буян и Идея: в ЗАГСе Иркутской области рассказали о редких именах для детей в 2023 году

Топ популярных и редких имен для детей составили в ЗАГСе Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2023 году ЗАГС Иркутской области зарегистрировал 21 775 новорожденных детей. Среди них 11 182 мальчика и 10 593 девочки, а также 216 двойней и четыре тройни. Заместитель руководителя регионального ЗАГСа Елена Ткаченко в прямом эфире рассказала, какими популярными и редкими именами называли жители Приангарья своих детей.

— В топ-3 самых популярных имен для мальчиков вошли имена, которые остаются на слуху уже несколько лет. На первом месте Артем. В 2023 году так назвали 542 мальчика. Второе место досталось Михаилу. Так назвали 429 сыновей. Третье место — Александру. В текущем году под этим именем зарегистрировали 399 мальчиков, — говорит Елена Ткаченко.

Кроме того, популярностью пользуются такие имена, как Матвей, Тимофей, Дмитрий, Иван, Роман, Максим, Марк.

В список редких имен для мальчиков попали Алмаз, Космос, Саян, Буян, Майор, Гектор, Наум, Радна, Рюрик, Оскар, Весемир, Сократ, Всеслав, Ярополк.

Среди девочек, как и в 2022 году, первое место занимает имя София. Так назвали 477 дочерей. На втором месте — Ева (402), а на третьем — Варвара (347).

Пользуются популярностью имена: Виктория, Анна, Милана, Алиса, Дарья, Василиса, Полина.

В 2023 году девочек назвали такими редкими именами, как Алмаза, Идея, Лета, Осень, Самара, Селенга, Аврора, Ясна, Октавия, Юстина, Милая, Ассоль, Забава, Саяна, Аполлинария.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 14 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Если ваш ребенок простужен: врач рассказала, что помогает выздороветь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта