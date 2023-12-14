Морозы до 27 градусов прогнозируют в казахстанских мегаполисах в четверг

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до −10 градусов, а ночью опустится до −26 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют ясную морозную погоду. Днем воздух прогреется до −16 градусов, ночью температура снизится до −27 градусов. Скорость ветра — 3,6 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до −1 градуса, ночью опустятся до −15 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.
Напомним, сегодня в ряде регионов Казахстана вновь объявлено штормовое предупреждение из-за морозов, метелей и сильного ветра. В некоторых областях прогнозируют мороз до 40 градусов.