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08:35 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Морозы до 27 градусов прогнозируют в казахстанских мегаполисах в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 14 декабря — во всех трех мегаполисах обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 51% 774 мм рт. ст. +4°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до −10 градусов, а ночью опустится до −26 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют ясную морозную погоду. Днем воздух прогреется до −16 градусов, ночью температура снизится до −27 градусов. Скорость ветра — 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до −1 градуса, ночью опустятся до −15 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Напомним, сегодня в ряде регионов Казахстана вновь объявлено штормовое предупреждение из-за морозов, метелей и сильного ветра. В некоторых областях прогнозируют мороз до 40 градусов.

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