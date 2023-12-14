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03:09 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Служебные машины советской милиции проедут от Комсомольска-на-Амуре до Москвы

Энтузиасты Комсомольска-на-Амуре намерены проехать на служебных машинах советской милиции до Москвы.

Источник: Мэрия Комсомольска

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, возглавит колонну ветеран правоохранительных органов Александр Цыганов.

В списке машин, которые задействуют в автопробеге «Жигули», «Волга» и, возможно, мотоцикл «Урал». Все автотранспортные средства восстановлены автолюбителями на собственные средства. Автопробег стартует 12 апреля 2024 года, финиш запланирован 7 мая в Москве. Участники автопробега будут встречаться с сотрудниками полиции, курсантами учебных заведений правоохранительных органов, школьниками.

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