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05:17 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярский «Енисей» обыграл московское «Динамо»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские хоккеисты дома победили московское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: ХК Енисей

Счет встречи — 6:5 в пользу хозяев.

В составе «Енисея» забитыми мячами отметились Всеволод Евсеев (дважды), Артем Ахметзянов (трижды) и Алексей Торгонский, сообщает пресс-служба крайспорта.

Таким образом, после 10 игр красноярцы с 20 очками закрепляются на четвертой строчке в турнирной таблице. Следующий матч хоккеисты «Енисея» также проведут на домашнем льду: примут архангельский «Водник» в субботу, 16 декабря.

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