05:17 (мск), источник: НИА Красноярск
Красноярский «Енисей» обыграл московское «Динамо»
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские хоккеисты дома победили московское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
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Счет встречи — 6:5 в пользу хозяев.
В составе «Енисея» забитыми мячами отметились Всеволод Евсеев (дважды), Артем Ахметзянов (трижды) и Алексей Торгонский, сообщает пресс-служба крайспорта.
Таким образом, после 10 игр красноярцы с 20 очками закрепляются на четвертой строчке в турнирной таблице. Следующий матч хоккеисты «Енисея» также проведут на домашнем льду: примут архангельский «Водник» в субботу, 16 декабря.