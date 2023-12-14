06:02 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярске продолжают дорожать куриные яйца
В некоторых магазинах отмечается ограничение на их продажу.
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В Красноярске продолжают дорожать куриные яйца. Также ограничивают их продажу.
Так, в нескольких магазинах «Бристоль» были замечены ограничения на продажу яиц — в одни руки не более трёх упаковок, сообщает «Проспект Мира». Десяток яиц С1 стоит 126,9 рублей. Однако поясняется, что в этой сети магазинов уже несколько лет ограничивают продажу яиц.
В «Командоре» ограничений на продажу яиц нет. Самые дешёвые яйца второй категории стоят 109,99 рублей.
В магазине «Фасоль» десяток яиц С1 стоит от 148,9 рублей. Яйца есть в наличии, но не очень много. В «Разгуляйке» и «Калине-Малине» ситуация схожая.
Согласно информации Красстата, за первую неделю декабря яйца подорожали на 3 рубля — с 112,14 до 115,06 рублей. А за ноябрь стоимость увеличилась на 10 рублей.
Ранее сообщалось о том, что красноярский УФАС предложил торговым сетям добровольно ограничить наценки на яйца.