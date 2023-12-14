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05:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутской области температура упала на 15−20 градусов ниже средних значений

Последний раз подобная погода в декабре была в 2018 году.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 56% 773 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Декабрь продолжает удивлять жителей Приангарья аномальными морозами. Температура по Иркутской области опускается ниже −45, а в Иркутске столбики термометров показывают −33…-35. И это в первый месяц зимы. В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что декабрь начался с крайне контрастных условий.

— Перепады наблюдались не только в температуре, но и в динамике атмосферного давления, которое после значительного падения в циклоне резко выросло в антициклоне, — говорят в гидрометцентре.

Как оказалось, еще в середине первой декады декабря холодный воздух начал двигаться в сторону Иркутской области. В первые дни месяца отклонения среднесуточных температур от их климатической нормы достигали 5−8 градусов, а на севере области 10−15. К концу первой декады температурный фон уже оказался на 15−20 градусов ниже средних многолетних значений.

При этом, синоптики отметили, что бывали в регионе декабри холоднее, но, из-за своей длительности текущие морозы достигли опасного критерия.

Лишь в воскресенье, 17 декабря, холода дадут слабину. Подобная погода в декабре была в 2018, 2014, 2012 и 2005 годах.

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