05:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Иркутской области температура упала на 15−20 градусов ниже средних значений
Последний раз подобная погода в декабре была в 2018 году.
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Декабрь продолжает удивлять жителей Приангарья аномальными морозами. Температура по Иркутской области опускается ниже −45, а в Иркутске столбики термометров показывают −33…-35. И это в первый месяц зимы. В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что декабрь начался с крайне контрастных условий.
— Перепады наблюдались не только в температуре, но и в динамике атмосферного давления, которое после значительного падения в циклоне резко выросло в антициклоне, — говорят в гидрометцентре.
Как оказалось, еще в середине первой декады декабря холодный воздух начал двигаться в сторону Иркутской области. В первые дни месяца отклонения среднесуточных температур от их климатической нормы достигали 5−8 градусов, а на севере области 10−15. К концу первой декады температурный фон уже оказался на 15−20 градусов ниже средних многолетних значений.
При этом, синоптики отметили, что бывали в регионе декабри холоднее, но, из-за своей длительности текущие морозы достигли опасного критерия.
Лишь в воскресенье, 17 декабря, холода дадут слабину. Подобная погода в декабре была в 2018, 2014, 2012 и 2005 годах.