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08:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Тысячи жителей Владивостока остались без горячей воды и света, включая учебные учреждения

Во Владивостоке прокуратура организовала проверку по факту отключений коммунальных ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

В эти минуты более 13 тысяч жителей Владивостока остаются без света и еще тысяча без горячей воды. Прокуратура организовала проверку по факту отключений коммунальных ресурсов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Произошла авария на подстанции «Голубинка». 13 тысяч человек остались без электричества. Это 61 многоквартирный дом и 3 объекта образования.

Также около 10 часов 14 декабря 2023 года произошло прекращение подачи горячего водоснабжения на проспекте 100-летия Владивостока. Коммунальная услуга не предоставляется более одной тысячи жителей 14 многоквартирных домов. Сетевая организация приступила к восстановительным работам.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, про массовое отключение отопления, горячего водоснабжения и электричества в районе Эгершельд приморской столицы. Батареи в квартирах жителей района начали охлаждаться около 10 часов утра 9 ноября. В это же время из кранов перестала литься горячая вода. Около 11:00—11:30 жители района в социальных сетях начали сообщать о проблемах с электричеством. После этого в некоторых домах из-за отключения насосов пропала и холодная вода.

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