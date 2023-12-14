08:05 (мск), источник: Комсомольская правда
Тысячи жителей Владивостока остались без горячей воды и света, включая учебные учреждения
Во Владивостоке прокуратура организовала проверку по факту отключений коммунальных ресурсов.
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В эти минуты более 13 тысяч жителей Владивостока остаются без света и еще тысяча без горячей воды. Прокуратура организовала проверку по факту отключений коммунальных ресурсов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Произошла авария на подстанции «Голубинка». 13 тысяч человек остались без электричества. Это 61 многоквартирный дом и 3 объекта образования.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, про массовое отключение отопления, горячего водоснабжения и электричества в районе Эгершельд приморской столицы. Батареи в квартирах жителей района начали охлаждаться около 10 часов утра 9 ноября. В это же время из кранов перестала литься горячая вода. Около