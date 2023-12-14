08:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Дети дышат бетонной пылью: во Владивостоке родители бьют тревогу из-за состояния детского сада
Родители из Владивостока пожаловались на прогнившие стены в детском саду.
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Детский сад смело можно назвать вторым домой для ребят. Здесь они проводят почти весь день, пока их родители заняты на работе: играют с друзьями, кушают и отдыхают во время сонного часа. Но во Владивостоке взрослые, которые водят своих чад в сад № 104 обеспокоены за здоровье малышей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
К корреспонденту «Комсомолки» обратилась читательница и рассказала о состоянии детского садика, в который ходит ее ребенок.
«В комнате нашей группы прогнила стена, появилось пятно, похожее на грибок или плесень, обои отклеились, линолеум весь в дырах, через щели проникает бетонная пыль, которой дышат дети», — рассказывает встревоженная мама.
В удручающем состоянии, по словам родителей, не только помещение их группы, но и площадка:
«Мы пришли сюда осенью. Лавок нормальных нет, как и песочниц, детям просто негде играть, оборудование не покрашено и не убрано».
Однако поговорить непосредственно с заведующей не удалось, на другом конце провода направили в управление образования, куда журналист и обратился.
«В администрацию поступило обращение от родителей. Управление образования проведет проверку до 20 декабря», — ответили в мэрии.