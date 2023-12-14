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08:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Дети дышат бетонной пылью: во Владивостоке родители бьют тревогу из-за состояния детского сада

Родители из Владивостока пожаловались на прогнившие стены в детском саду.

Источник: КП-Владивосток

Детский сад смело можно назвать вторым домой для ребят. Здесь они проводят почти весь день, пока их родители заняты на работе: играют с друзьями, кушают и отдыхают во время сонного часа. Но во Владивостоке взрослые, которые водят своих чад в сад № 104 обеспокоены за здоровье малышей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

К корреспонденту «Комсомолки» обратилась читательница и рассказала о состоянии детского садика, в который ходит ее ребенок.

«В комнате нашей группы прогнила стена, появилось пятно, похожее на грибок или плесень, обои отклеились, линолеум весь в дырах, через щели проникает бетонная пыль, которой дышат дети», — рассказывает встревоженная мама.

В удручающем состоянии, по словам родителей, не только помещение их группы, но и площадка:

«Мы пришли сюда осенью. Лавок нормальных нет, как и песочниц, детям просто негде играть, оборудование не покрашено и не убрано».

Корреспондент позвонил в детский сад для разъяснения ситуации. В учреждении ответили, что на площадке месяц назад установили теневые навесы, летом здесь планируют сделать новые лавочки. Что касается группы, на которую жалуются родители, то решается вопрос о замене линолеума.

Однако поговорить непосредственно с заведующей не удалось, на другом конце провода направили в управление образования, куда журналист и обратился.

«В администрацию поступило обращение от родителей. Управление образования проведет проверку до 20 декабря», — ответили в мэрии.

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