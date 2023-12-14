Главное
Спецоперация на Украине
07:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Смотреть противно: во Владивостоке на видео попал мерзкий поступок молодых людей

Во Владивостоке два вандала разгромили елку в подъезде.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке ночью в подъезд дома на Адмирала Горшкова зашли два вандала и устроили погром. Их отвратительное поведение попало на видео, судя по кадрам, неизвестные были под действием горячительных напитков. Больше всего досталось елке, которую украсили жильцы. Ее несколько раз пнули и разбросали по этажам елочные игрушки, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Зачем эта странная парочка зашла в подъезд — непонятно. Возможно, зашли погреться, но у одного из них, судя по всему, от резкого перепада температур в голову полезли странные мысли, и он начал буянить. На видео заметно, как товарища пытается удержать друг. Но такое поведение его ничуть не пугает — наоборот, парень смеется над происходящим.

«Смотреть противно. Люди так старались, елочку наряжали. Видно, что подъезд чистый. Непонятно, как туда попали такие личности», — комментируют видео в соцсетях.

Пробежав по нескольким этажам, разгромив елку и разбросав игрушки, вандалы ушли восвояси. Вот только их ночное приключение не осталось незамеченным. Теперь жильцы требуют, чтобы парни вернулись, убрали за собой и извинились.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 14 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Всего за неделю яйца подорожали на 4,55%: когда остановится рост цен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта