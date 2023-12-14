07:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Смотреть противно: во Владивостоке на видео попал мерзкий поступок молодых людей
Во Владивостоке два вандала разгромили елку в подъезде.
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Во Владивостоке ночью в подъезд дома на Адмирала Горшкова зашли два вандала и устроили погром. Их отвратительное поведение попало на видео, судя по кадрам, неизвестные были под действием горячительных напитков. Больше всего досталось елке, которую украсили жильцы. Ее несколько раз пнули и разбросали по этажам елочные игрушки, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Зачем эта странная парочка зашла в подъезд — непонятно. Возможно, зашли погреться, но у одного из них, судя по всему, от резкого перепада температур в голову полезли странные мысли, и он начал буянить. На видео заметно, как товарища пытается удержать друг. Но такое поведение его ничуть не пугает — наоборот, парень смеется над происходящим.
«Смотреть противно. Люди так старались, елочку наряжали. Видно, что подъезд чистый. Непонятно, как туда попали такие личности», — комментируют видео в соцсетях.
Пробежав по нескольким этажам, разгромив елку и разбросав игрушки, вандалы ушли восвояси. Вот только их ночное приключение не осталось незамеченным. Теперь жильцы требуют, чтобы парни вернулись, убрали за собой и извинились.