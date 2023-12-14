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09:03 (мск), источник: СуперОмск

Омичей предупредили о масштабном отключении воды на целый день

В пресс-службе Омского водоканала предупредили жителей Омска об очередных плановых отключениях холодной воды из-за ремонтных работ.

Источник: AP 2023

Так, в среду, 20 декабря 2023 года, специалисты выполнят ремонтные работу на водопроводе по проспекту Мира, 38 в Советском округе. В этот день с 10 до 20 часов не будет воды по адресам:

— пр. Мира, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 34 В, 36, 36а.

В четверг, 21 декабря 2023 года, работы запланированы на водопроводе по ул. Барнаульская, 45 в Центральном округе Омска. На этот раз с 11 до 23 часов воду отключат по адресам:

— ул. 2 Челюскинцев, 9а, 11, 15к3;

— ул. Нахимова, 9;

— ул. Арсеньева, 9, 10а, 10б;

— ул. 11-я Восточная, 3, 17;

— ул. Барнаульская, 45;

— ул. Пристанционная, 1 В, 1, 19;

— ул. Разъездная, 14;

— ул. 2-я Разъездная, 3;

— ул. 3-я Разъездная, 2;

— частный сектор и водоразборные колонки по ул. Славянской; ул. 2-я Челюскинцев от Ершова до Славянской; по ул. 1−3 Разъездной.

Кроме того, будут отключены — 10 пожарных гидрантов (в том числе 9 объектовых): — ПГ № 323 ул. 11-я Восточная, 17; — ПГ № 15, 16, 94 ул. 11 Восточная, 3; — ПГ № 167, 168, 169, 170 по ул. Пристанционная; — ПГ № 246 ст. Омск Северный; — ПГ № 043 ул. 4 Челюскинцев, 1 на территории АТХ.

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