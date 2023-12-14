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09:04 (мск), источник: Om1.ru

«Полный род — 16»: Шлеменко высказался о количестве детей в семье

Сейчас в семье спортсмена пятеро детей.

Источник: Om1.ru

Омский боец ММА Александр Шлеменко в большом интервью «Спорт-Экспресс» ответил на вопрос, сколько детей нужно иметь в семье. По его словам, понятия «сколько нужно детей» — нет. Но чтобы выполнить полный род, их должно быть 16.

«Если брать полный род, который ты можешь выполнить, — это 16 детей. Полрода — восемь. Если готовы — пожалуйста. Дети — это счастье, чем их больше, тем больше счастья».

сказал Шлеменко

По его словам, задумываться о том, где дети будут жить в многодетной семье, и как их обеспечивать, не стоит.

«Вы стоите перед выбором. Я в год наставника просто хочу вас наставить. То, как живу я, и подсказать вам. “Увижу — поверю”, — сказал человек. “Поверишь — увидишь”, — сказал Бог. Большинство людей, которые задают мне этот вопрос, у них что, пятеро детей хотя бы? Или хотя бы трое детей? Они задают вопрос: “А что будет, как мы будем жить?” Решайте проблемы по мере их поступления».

посоветовал Шлеменко

Боец напомнил, что родился в обычной семье инженеров, его родители работали на заводе, и в годы перестройки оставались без зарплаты. «Ребята, у меня даже квартиры не было. У меня и машины не было, я все заработал потом и кровью. Заработайте и вы», — посоветовал спортсмен.

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